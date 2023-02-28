إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية تصادر محطات الوقود المخالفة

قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الثلاثاء بمصادرة محتويات محطات الوقود غير القانونية بمدينة سبها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابهابإخلائها واخراج محتوياتها.

ويأتي قرار التنفيذ بناءً على تعليمات المحامي العام سبها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها وذلك للبدء في إزالتها وهدمها، بحسب بلاغ نشره المكتب الإعلامي لداخلية الوحدة.

وجرت العملية بحضور الأجهزة العسكرية بالمدينة وجهاز الحرس البلدي، وستشمل هذه الأعمال كافة محطات الوقود الغير قانونية بكامل مدينة سبها.