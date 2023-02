بمعدل 100 ألف قرص يوميا.. ضبط محاولة إدخال جهاز لتصنيع المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية ضبط جهاز يستعمل لتصنيع المخدرات كان قد وصل إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادما من إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت الداخلية أن الأجهزة الأمنية أعدت ماوصفته بـ”كمين محكم” بمنطقة السواني لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة لإيصالها لإحدى المدن الليبية.

وأضافت الداخلية أن الآلة المضبوطة تصنع قرابة 100 ألف قرص مخدر يوميا، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالت سائق الشاحنة وجهاز التصنيع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وكان مكتب النائب العام قد كشف مطلع فبراير الجاري عن أكبر عملية محاولة تهريب ما يقرب من 269 ألف جرام من مادة مخدر الكوكايين عبر ميناء الخمس البحري.

المصدر: وزارة الداخلية

