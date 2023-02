قررت مؤسسة النفط الليبية إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، برئاسة مصطفى إمحمد هماد، و5 أعضاء آخرين.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة، بدر فضل الله الصيد، في عضوية الشؤون الهندسية والمشاريع وتقنية المعلومات، وأحمد سالم بالو، في عضوية الشؤون المالية والموارد البشرية، وأحمد محمد منصور، وفي عضوية شؤون العمليات، والسنوسي إمحمد منصور في عضوية شؤون التصنيع والصيانة والمرافق.

وأحالت مؤسسة النفط الليبية القرار إلى وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، لاعتماده، والذي وافق عليه واعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة سرت.

Trending الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

مؤسسة النفط الليبية تبحث مع “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية البرامج الاستكشافية حتى 2028

الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

مجلس الدولة يدين استئذان المسؤولين الليبيين من الاحتلال الصهيوني لزيارة فلسطين

The post مؤسسة النفط الليبية تعيد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا