مؤسسة النفط الليبية تعيد تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

قررت مؤسسة النفط الليبية إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، برئاسة مصطفى إمحمد هماد، و5 أعضاء آخرين.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة، بدر فضل الله الصيد، في عضوية الشؤون الهندسية والمشاريع وتقنية المعلومات، وأحمد سالم بالو، في عضوية الشؤون المالية والموارد البشرية، وأحمد محمد منصور، وفي عضوية شؤون العمليات، والسنوسي إمحمد منصور في عضوية شؤون التصنيع والصيانة والمرافق.
وأحالت مؤسسة النفط الليبية القرار إلى وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، لاعتماده، والذي وافق عليه واعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة سرت.
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