عبد الجليل يتابع مختنقات المرافق الصحية مع اللجنة المكلفة

الوطن|رصد

عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التسيرية لحل مختنقات المرافق الصحية، وفتح أقسام للنساء والولادة والعمليات الجراحية لاستقبال حالات الولادة القادمة من المدن والمناطق المجاورة للمدينة لتخفيف الضغط على مركز بنغازي الطبي.

وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة التسييرية لحل المختنقات وعدد من الاعضاء والاستشاريين أعمال التطوير والصيانة لتحوير الدور الأرضي لعيادة الصابري المجمعة إلى قسم خاص بالنساء والولادة والعمليات الجراحية المجدولة بواقع 10 عمليات يومياً، ونقل قسم الأنف والأذن والحنجرة بالعيادة إلى مراكز صحية أخرى بالمدينة.

وأكد المجتمعون أن أعمال الصيانة بمستشفى بنغازي للنساء والولادة والطوارئ بمنطقة سيدي خليفة ستكون جاهزة في غضون 60 يوماً لفتح قسم خاص بالنساء والولادة لاستيعاب 30 حالة ولادة يومياً.

يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والاهتمام بأقسام النساء والولادة وتوفير احتياجاتها.