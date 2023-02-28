الداخلية تصدر عدد من التوجيهات الصارمة في بنغازي

أصدر السيّد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم “، اليوم الثلاثاء عدد من التوجيهات لزيادة الرقابة والمتابعة لاِختصاصات جهاز الحرس البلدي .

جاء ذلك خلال لقاء السيّد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” مع مُدير جهاز الحرس البلدي لواء ” توفيق المسماري ” بحضور رئيس فرع بنغازي عميد ” فرج العقوري ” حول تفعيل دور الحرس البلدي بقوّة وممارسة مهامه دون تهاون بدعمٍ ومساندة الأجهزة الأمنية .

وتضمنت توجيهات السيّد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” التفتيش على المحال التجارية والسلع والبضائع غير الصالحة، بالإضافة إلى ميناء بنغازي البحري والتعميم على المحاجر وشاحنات الوقود المركونة داخل الأحياء السكنية ؛ للاِنتقال إلى ضواحي المدينة في مدة أقصاها 15/3/2023م لما تشكّله من ضرر بيئي وخطورة على المواطنين، والتعميم أيضًا على معارض السيارات التي تستغل الأرصفة والفضاءات العامة.

وأكد الوكيل أن كافة الأجهزة الأمنية ستكون مساندة لجهاز الحرس البلدي خلال أدائه مهامه، مشددًا على ضرورة متابعة إجراءات القفل للمحال المخالفة، واِتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدّ أي تجاوزات تصدر عن أعضاء الجهاز في حالة إساءتهم لاستخدام سلطاتهم ؛ لضمان حماية المواطن من أي ظلم قد يقع عليه.