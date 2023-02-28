برقم وطني لمواطنه متوفيه.. ضبط أجنبية تحمل جواز سفر ليبي صادر في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، عن تمكن اعضاء مكتب التحري وجمع المعلومات من ضبط أجنبية تحمل جواز سفر ليبي مزور برقم وطني لمواطنه ليبية متوفيه وصادر في بنغازي .

وياتي ذلك بفضل أعضاء مكتب التحري كما تعاون معهم جهاز الهجرة فرع البيضاء في التحقيق فالقضية.

وبحسب المعلومات وفقًا للجهاز، أنه بعد التحري وورود المعلومات عن حالة تزوير في جواز سفر مزور على اسم شخص متوفي ، تم ضبط حالة التزوير اجنبية قامت بتزوير رقم وطني لمواطنه ليبية متوفيه واستخرجت على اسمها جواز سفر ليبي وتتمتع بجميع حقوق المواطن الليبي .