قزيط لـ “ليبيا الحدث”: مجلس الدولة لو تركت له الفرصة سيذهب للموافقة على التعديل الثالث عشر

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن الخلاف داخل مجلس الدولة بشأن التعديل الثالث عشر واضح، مشيرًا إلى أن عدد الداعمين للتعديل أكثر من الرافضين له.

قزيط قال في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”: إن “البيان الصادر مؤخرًا مزور وليس حقيقي لأنه لم يعترف به أحد ولا قيمة له إطلاقًا”.

وأضاف: “هناك فرق بين الموقف السياسي والتوقيع على البيان، الموقف السياسي الذي يقول أوافق على التعديل الدستوري بتقديري يزيد عن 68 عضوًا ولكن لا أعتقد أن أحدًا قال استشرت من قبل فلان أو علان والكل تنكر له، وبالتالي أصبح لا قيمة له ولا يتبناه أحد وملقى في القمامة. البرلمانات لا يوجد فيها توافق وهذا شيء طبيعي وظاهرة صحية، وغير الصحي أن يكون هناك متظاهرين بالتواطؤ مع الحكومة واقتحام المجلس وممارسة إكراهات وتهديد على الأعضاء، وهذا ما عطل مجلس الدولة عن اتخاذ قرار صحيح داخل أسوار المجلس وهذا غير طبيعي”.

وأكد على “ضرورة الاعتراف بأن المشاورات كانت على نطاق ضيق لأن المرحلة الأخيرة ليست الطور الوحيد بل مرحلة متقدمة جدًا”، بحسب قوله.

واعتقد أن “مجلس الدولة لو تركت له الفرصة سيذهب للموافقة على التعديل لأن جزءًا كبيرًا من هذه النصوص صيغت داخل المجلس”.