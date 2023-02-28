موظفو وزارة البيئة يطالبون حكومة الدبيبة بتعديل مرتباتهم

طالب موظفو وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بتعديل مرتباتهم وفق الجدول الموحد كبقية الوزارات والمؤسسات بالدولة الذين تم تسوية وضعهم المالي.

والتقى وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إبراهيم العربي منير، وكيل الوزارة إحنين المعاوي إحنين، عددا من الموظفين الذين طالبوا بتعديل مرتباتهم وفق الجدول الموحد كبقية الوزارات والمؤسسات بالدولة الذين تم تسوية وضعهم المالي حسب الجدول الموحد.

وخلص اللقاء إلى إعداد مذكرة مطالبة توجه لوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتعديل مرتبات الموظفين على الجدول الموحد.