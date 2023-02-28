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دومة: المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في إرباك المشهد منذ 2011 .

وأضاف دومة :”بأنهم يتعاملون مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافات النظام السابق”.

وطالب عضو مجلس النواب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن يوضح ماهي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة .

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي قد اقترح أمام مجلس الأمن تشكيل “لجنة توجيهية” تضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى هذا العام 2023.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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