دومة: المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية

العنوان – بنغازي

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في إرباك المشهد منذ 2011 .

وأضاف دومة :”بأنهم يتعاملون مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافات النظام السابق”.

وطالب عضو مجلس النواب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن يوضح ماهي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة .

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي قد اقترح أمام مجلس الأمن تشكيل “لجنة توجيهية” تضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى هذا العام 2023.