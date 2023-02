عبدالعزيز: المشري يحاول إقناع الثوار بالتعديل الدستوري وأن ليبيا بعده ستكون جنة على الأرض

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز إن خالد المشري يقوم بالألاعيب والاتفاقات مع عقيلة صالح تحت مظلة المخابرات المصرية، وبإشراف عراب النكبات والانتكاسات في ليبيا محمد صوان ومن معه. بحسب قوله.

عبد العزيز دعا خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى ضرورة اجراء محاكمات عادلة؛ لأن ما يحدث هو قمة التلاعب، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات جريمة كبرى حلت على الوطن.

واعتبر أن المشري وعقيلة صالح سيبقون في المشهد إلى الأبد ولن يتم اجراء الانتخابات، زاعمًا أن السكوت عن التعديل الثالث عشر “جريمة”.

وفيما يلي النص الكامل:

الكثير ينتظرون كلامي حول المسرحية التي خرج بها رئيس مجلس الدولة خالد المشري في محاولة ليست غريبة عليه وعلى أمثاله ممن أصابهم شبق السلطة، وكأننا ناس بسيطون وسذّج، يمكن أن يمرر ألاعيبه كما مررها عام 2015 هو ومن معه، اليوم سأكشف ألاعيب المشري واتفاقاته مع عقيلة تحت مظلة المخابرات المصرية وبإشراف عراب النكبات والانتكاسات في ليبيا محمد صوان ومن معه، اليوم سأذكر الشعب الليبي بما فعلته هذه العصابات، عندما أرادوا تمرير الاتفاق المشؤوم وهو اتفاق الصخيرات.

المشري ومعه مجموعة في مجلس الدولة وخارجه أنفقوا الأيام والليالي في إقناع الثوار والنخب ومن يدور في فلكهم من مجالس أعيان وحكماء وغيرهم بهذا الاتفاق، وأن ليبيا بعد هذا الاتفاق ستكون جنة الله على الأرض، وأن المؤتمر الوطني والقلة القليلة كانوا يقولون هم طلاب سلطة ونوري بوسهمين ديكتاتور وأنهم يحبون السلطة، وبعد قرابة 8 سنوات الليبيون عرفوا من هم الذين يريدون السلطة، ومن ما زال يكذب ويزور على الشعب، للأسف الكثيرون يظنون أن بإمكانهم تمرير ألاعيبهم وخزعبلاتهم ويروجون أن اتفاق الصخيرات الحل النهائي وسينهي الانقسام.

اليوم المشري يحاول أن يعيد نفس الفصول، وإن كان زملاؤه القدامى تخلوا عنه، لكن الكثير منهم ما زالوا في نفس السفينة، المشري قبل أن تخرج وتقنع الناس بالتعديل الثالث عشر اخرج أنت ومن معك والبيانات التي يصدرها صوان ومجموعته وحافظ قدور ومجموعته، اخرجوا وتحدثوا للناس عما تم التوقيع عليه في الصخيرات أين هو؟ أين المحامون والقضاة والنخب وكل من وقع على الصخيرات؟

كل الأجسام تستمد شرعيتها من هذا الاتفاق المشؤوم، أعلنوا عن التعديل الثالث عشر والمشري خرج ويريد أن يقنعنا به. وعقيلة صالح وعصابته قبل الاتفاق السياسي يختلفون عنهم بعد الاتفاق السياسي، فقد رأوا أن الشعب يمكن ركوبه.

رئيس الدولة في التعديل الثالث عشر لا يوجد له شرط واحد لا العمر أو أن يكون عنده جنسية أو يحمل مؤهلًا أو يتمتع بحقوقه، وأنا أكلمكم من واقع أوراقهم العمر ممكن حتى 100 إلى 15 سنة.

أدعو لمحاكمات عادلة لأن ما يحدث هو قمة التلاعب، اتفاق الصخيرات جريمة كبرى حلت بالوطن واليوم يخرجون كأنه لا يوجد شيء بعد ٧ سنوات ضاعت فيها المليارات وآلاف الشباب.

المشري وعقيلة صالح باقون للأبد ولا يوجد انتخابات، هم قالوا إن لم يكن هناك انتخابات رئيس دولة معناها كل العملية مضروبة في صفر، وهذا عمل عصابات ويعرقلون انتخابات رئيس الدولة الذي لا يوجد له اي مواصفات، لأن حفتر محكوم عليه بأحكام، وكذلك سيف، وهما مطلوبان للمحاكم الجنايات في أمريكا.

التعديل الثالث عشر السكوت عنه جريمة، أين القضاة والمحامون وأساتذة الجامعات؟ لا بد من هبة تنتزع هؤلاء من كراسيهم وحتى السجون خسارة فيهم.

