برلماني ليبي: المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري

قال عضو مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الازمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في إرباك المشهد منذ 2011.

وأضاف دومة، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافات النظام السابق.

وطالب البرلماني مصباح دومة، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن يوضح ما هي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة.

وقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الاثنين، إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وأشار باتيلي إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، في حين يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.

Trending بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

وأعلن باتيلي، أنه سيقوم بتشكيل لجنة تضم ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في عام 2023.