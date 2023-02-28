بلدية طبرق: “إعادة الإعمار” خصصت 50 مليون دينار لحلحلة المشاكل في البلدية

الوطن|رصد

أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة للحكومة الليبية، خصصت 50 مليون دينار؛لحلحة بعض المشاكل الخدمية بالبلدية.

وأضاف فؤاد أن حل مشكلة مياه الصرف الصحي والطرق هي أبرز المشاكل التي ستعمل لجنة الإعمار على إنهائها، مشيرًا إلى أنه خلاليومين ستشرع الشركات المكلفة بالعمل على مشاريع لجنة الإعمار بالمدينة.

وتوقع مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق أن تحدث المشاريع المخطط لها بالبلدية تغييرًا كبيرًا في صورة المدينة، مؤكدًا أن اللجنة وافقت مباشرةعلى كل المشاريع التي اقترحتها البلدية، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث سابقًا وأن البلدية لم تتلق أي ميزانية من حكومة الدبيبة خلال العامالماضي.