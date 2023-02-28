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العريبي: لجنة إعادة الإعمار رصدت ميزانية لتنفيذ عدد من المشاريع داخل طبرق

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أن اللجنة رصدت ميزانية لتنفيذ عدد من المشاريع داخل بلدية طبرق.

وناقش العريبي مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية عدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة وصيانة العديد من العمارات القديمة وإنارة الشوارع.

وقامت اللجنة بعقد اجتماع مع عدد من الشركات المحلية التي سيتم تكليفها بعدد من المشاريع وفق الشروط المطلوبة من اللجنة.

وقامت اللجنة بصحبة عميد البلدية وقطاعات الأمن والصحة والتعليم بجولة ميدانية في عدد من الأحياء المستهدفة بهذه المشاريع الهامة التي ستحدث طفرة كبيرة منها صيانة مداخل المدينة الغربي والشرقي.

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