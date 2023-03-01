أوحيدة: مقترح باتيلي استهتار بالإرادة الوطنية الليبية

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة في تعليقه على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، إن المقترح الذي قدمه باتيلي استهتار بالإرادة الوطنية الليبية، لتنفيذ أجندات بريطانيا وأمريكا ووكلائهما من الدول الإقليمية وعملائهما المحليين.

وبين أوحيدة أن المبادرة تجاهلت التوافق الليبي الليبي حول التعديل الدستوري الثالث عشر، بدلا من أن تتبناه وتستكمله بإصدار قوانين انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة، مؤكداً أن باتيلي ذهب بهذا المقترح إلى اتجاه غير مضمون النتائج سيؤدي إلى إعادة تدوير الأزمة؛ لضمان مصالح الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا فقط.