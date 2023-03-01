الدعم المركزي يناقش مع “غرفة التحكم والسيطرة” كيفية حلحلة عراقيل سير العمل

اجتمع مُدير الإدارة العامة للدعم المركزي “محمد فتح الله ” بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، برئيس غرفة التحكم والسيطرة بالإدارة “يزيد بادي” ورئيس فرع الدعم المركزي طرابلس “أبراهيم العالم” ورئيس وحدة أمن المقر بالإدارة “علي الصغير” ورئيس مكتب الخدمات بالإدارة “نوري عياد”.“.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تناول الاجتماع مُناقشة عدد من المحاور الهامة المرتبطة بمجريات المهام والأختصاصات الموكلة لمكونات الإدارة المشاركة في الاجتماع ؛ وبحث الجهود المبذولة من قِبلها للنهوض بمستوى الأداء المهني التخصصي بالإدارة.

كما تطرق الاجتماع لأهم العراقيل التي تؤثر في سير العمل ووضع الحلول المُناسبة لها.

وقام مُدير الإدارة بجولة تفقدية داخل مقر الإدارة رافقه خِلالها عدد من رؤساء المكاتب بالإدارة ومن بينهم رئيس مكتب المشروعات بالإدارة “شيبه محمد شيبه ” .

وبحسب البيان، شمِلت الجولة مُتابعة الأختصاصات والإطلاع على بعض المهام المنوطة بمكونات الإدارة داخل مقرها بمنطقة صلاح الدين..