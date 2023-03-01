طرابلس.. مسلحون يختطفون اللواء محمد فرج الحاسي واهالي شحات يصدرون بياناً عاجلاً

اكدت مصادر أمنية أن مسلحون في العاصمة طرابلس قاموا بإختطاف مدير أمن شحات السابق اللواء محمد فرج الحاسي.

وبحسب وسائل إعلام فإن مجموعة مسلحة قاموا مساء الثلاثاء بإختطاف اللواء الدكتور محمد فرج الحاسي مدير امن شحات سابقاً بالعاصمة طرابلس واقتادوه الى جهة مجهولة، حسب ماورد من معلومات .

وبحسب مصادر محلية فإن المجموعة المسلحة التي نفذت العملية تتبع غنيوة الككلي ولطفي الحراري.

واصدر أهالي قبيلة الحاسه، بيان استنكار بعد إختطاف اللواء محمد فرج الحاسي من قبل مجموعات مسلحة تتبع غنيوة الككلي في طرابلس.