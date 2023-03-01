بلدية طبرق: لجنة إعادة الإعمار والاستقرار خصصت 50 مليون دينار لحلحلة المشاكل في البلدية

أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، خصصت 50 مليون دينار؛ لحلحلة بعض المشاكل الخدمية بالبلدية.

وأضاف فؤاد أن “حل مشكلة مياه الصرف الصحي والطرق هي أبرز المشاكل التي ستعمل لجنة الإعمار على إنهائها”، مشيرًا إلى أنه “خلال يومين ستشرع الشركات المكلفة بالعمل على مشاريع لجنة الإعمار بالمدينة”.

وتوقع مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق أن “تحدث المشاريع المخطط لها بالبلدية تغييرًا كبيرًا في صورة المدينة”، مؤكدًا أن اللجنة وافقت مباشرة على كل المشاريع التي اقترحتها البلدية، لافتًا إلى أن “هذا لم يحدث سابقًا وأن البلدية لم تتلق أي ميزانية من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية خلال العام الماضي”.