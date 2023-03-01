حمزة لـ”باتيلي”: “حنين وأحلام” متهمتان بجرائم مخلة وليس لدفاعهما عن حقوق الإنسان

عبر أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائه الشديد، من الإحاطة التي قدمها عبدالله باتيلي رئيس البعثة الأممية في ليبيا حول تعليقه على توقيف الفتتاتين حنين العبدلي واحلام اليمني اللتان وصفهما بأنهما مدافعات عن حقوق الإنسان.

وقال “حمزة”، في تصريحات صحفية، “تابعنا ما جاء في إحاطه المبعوث الأممي إلى ليبيا باستغراب واستياء حيال ما جاء فيها من التعليق على توقيف عدد من الفتيات اللواتي وصفهن بأنهن مدافعات عن حقوق الإنسان”.

وأوضح “الفتتاتان حنين العبدلي وأحلام اليمني موقوفتان على ذمة النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي بتهم تتعلق بجرائم يعاقب عليها قانون عقوبات الليبي وليس بسبب آخر كما جاء في إحاطه باتيلي”.

وأضاف “الموقوفتان ليستا من المدافعات عن حقوق الإنسان ولا علاقه لهما بالحركة الحقوقية والقانونية في ليبيا هذه السقطه الكبيره التي سقطها باتيلي يجب ان تدفعه لتغيير كامل لتغيير كامل طاقم قسم حقوق الانسان وسياده القانون والعداله الانتقاليه بالبعثه باعتبارهم هم المسؤولون عن جمع البيانات والمعلومات حول ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان في ليبيا