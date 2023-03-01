وزارة الداخلية: مُصادرة المُحتويات المُتواجدة بِمحطات الوقُود غير الشرعية بِسبها للبدء فِي إزالتها

العنوان – سبها

أكدت وزارة الداخلية بِالحكومة الليبية، مُصادرة المُحتويات المُتواجدة بِمحطات الوقُود غير الشرعية بِمدينة سبها ؛ للبدء فِي إزالتها وَهدمها.

وأوضحت الوزارة أن ، مُصادرة المُحتويات المُتواجدة بِمحطات الوقُود جاء بعد اِنقضاء المُهلة الممنُوحة لأصحاب محطات الوقُود غير الشرعية.

وأضافت وزارة الداخلية أن فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية باشر بإخلاء محطات الوقود وَإخراج مُحتوياتها.

وأشارت إلى أنه جرى ذلك بِحضُور الأجهزة العسكرية بِالمدينة وَجهاز الحرس البلدي سبها، كمَا ستشمل هذه الأعمال كافة محطات الوقُود الغيّر قَانُونية المُتواجدة بِمدينة سبها.