بعد سنوات الشقاء.. بنغازي ودرنة تعيشان في أمان وتطور مستمر

يوم بعد يوم تعود مدينتي بنغازي ودرنة لسابق عهدهما ويعاد إعمارهما بعد ما دمرتا بسبب الحروب وخضعتا لسيطرة الميليشيات والجماعات المتطرفة لسنوات.

فبعد تطهير الجيش الوطني الليبي لبنغازي ودرنة بدأت المدينتين في إصلاح ما تم تدميره شيئاً فشيئاً كما تم إقامة العديد من المشاريع، ومؤخراً شكلت لجنة من مجلس النواب برئاسة حاتم العريبي، وتضم في عضويتها كلا من فرج اقعيم وعبدالرحمن زيد، لإعادة إعمار واستقرار المدينتين.

ومن ضمن تلك المشاريع التي تم الانتهاء من بنائها المجمع التجاري المسمى “المشير مول” في مدينة درنة والذي يعد أكبر مجمع تجاري حديث في المدينة ويجمع في تصميمه بين الحداثة وطراز أسواقها القديمة، والذي من المقرر افتتاحه يوم الجمعة المقبل.

وتلقى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي ودرنة، اهتمام بالغ من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لمتابعة المشاريع التي تقوم بها.

وقبل نحو 3 أسابيع أجرى المشير خليفة حفتر زيارة إلى جامعة بنغازي للاطلاع على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار والتي تم تكليفها بصيانة الجامعة.

Trending بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

ومنذ نحو أسبوعين أعلن رئيس اللجنة حاتم العريبي، عن مباشرة اللجنة بمساندة قوات الجيش الوطني الليبي ووزارة الداخلية في إزالة العشوائيات والزوائد في منطقة أبوهديمة للمباشرة فوراً في إعادة تأهيلها وصيانة العمارات وتوسعة الطريق وإنشاء حدائق وملاعب أطفال ومساحات خضراء.

كما أعلنت اللجنة استئناف العمل بملعب مدينة بنغازي الرياضية بعد توقف دام 12 سنة على يد شركة “ليماك التركية” الفائزة مؤخراً بعقد مشروع صيانة ملعب نادي برشلونة الإسباني.

وسبق واحتضنت مدينة بنغازي في مايو 2022 المؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمشاركة كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد، والذي كان خطوة ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب والداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.