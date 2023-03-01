دومة: المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي

قال عضو مجلس النواب ” مصباح دومة ” إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الازمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في ارباك المشهد منذ 2011 .
وأوضح “دومة” في تصريح نشره المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق “، بأن المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافات النظام السابق ، مطالباً المبعوث الأممي ” عبدالله باتيلي ” أن يوضح ماهي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة.
الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي قد اقترح أمام مجلس الأمن تشكيل “لجنة توجيهية” تضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى هذا العام 2023.
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