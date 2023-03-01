أمن شحات تدين اختطاف مدير الأمن السابق لواء محمد الحاسي في طرابلس

العنوان – شحات

أعلنت مديرية أمن شحات إدانتها لاختطاف مدير الأمن السابق اللواء محمد فرج الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بحسب المعلومات الواردة فإن المختطفين اقتادوا الحاسي إلى جهة غير معلومة.

وأشارت مديرية لأمن إلى أن عملية الخطف من الأعمال المنافية للقانون، محملة مسؤولية الخطف للأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس باعتباره أحد أعمدة وزارة الداخلية وهي اختصاصها سلامة وحماية المواطن والوطن.

وطالبت مديرية أمن شحات بضرورة إطلاق سراح الحاسي فوراً وتقديم الجناة للمحاكمة .