السويحلي لـ الرافضين لمقترح باتيلي : ‏سقطت ورقة التوت وانكشفت عورتكم ولن تفلحوا

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي رسالة للرافضين لمقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتشكيل لجنة حوار توجيهية عليا مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول نهاية هذا العام.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” إذا كنتم حقاً صادقين وهدفكم فعلاً الانتخابات؛ فلماذا كل هذا التشنّج والصراخ؟،‏صدق من قال الصراخ على قدر الألم وخاصة ألم الفقد؛ فقد السلطة ومزاياها”.

وأضاف :” ‏سقطت ورقة التوت وانكشفت عورتكم ولن تفلحوا عن الرافضين لمبادرة باتيلى أتحدت”.

