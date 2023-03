“عون” يبحث مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أوضاع قطاع النفط بليبيا

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم فيصل الغيص.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط إن هذه الزيارة تلبية لدعوة وزارة النفط الغاز للأمين العام لأوبك وذلك لبحث كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار أنّ ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسين داخل المنظمة.

وكان عون، شارك منذ أسبوعين في الندوة الثالثة عشر التي تجمع المنظمة العالمية للطاقة والمنتدي العالمي للطاقة ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة السعودية الرياض مقر المنتدى العالمي للطاقة.

