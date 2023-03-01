الحرس البلدي يعود للواجهة ويبدأ حملة إزالة المخالفات من شوارع بنغازي

أكد اللواء “توفيق المسماري” رئيس جهاز الحرس البلدي، أنه كان أمام الجهاز الفترة الماضية الكثير من العقبات الإدارية والمراكز القانونية التي تحول دون القيام بواجبه .

وأضاف “المسماري” في تصريحات متلفزة له ، تابعتها ورصدتها صحيفة الساعة24 أن المشاكل التى عانى منها جهاز الحرس البلدي قد تم مناقشتها وبحث حلولها فى الاجتماع التى تم اليوم مع الأجهزة الأمنية.

وتابع قائلا: اجتماعنا مع وكيل وزارة الداخلية انصب في مجمله على الاستغلال السيء للفضاء العام من قبل أصحاب معارض السيارات.

واستطرد، ناقشنا أيضا الأراضي التي يستغلها أصحاب المحاجر وماتسببها من مشاكل في المدينة.

مؤكدا، أن هذه المشاكل قريبا سيتم ردعها والقضاء عليها قانونيا ،

مشيرا إلى أن حملة القضاء على المخالفات والظواهر المشبوهه بمدينة بنغازي ستنطلق في خلال اليومين القادمين بمشاركة اللجنة المشكلة مع جهاز الحرس البلدي،

لافتا إلى أن الحملة ستعمل بشكل مُنظم ومستمر للتمكن من القضاء على كافة المخالفات بمناطق بنغازي. وستكون هناك دوريات بشكل مستمر لعدم شغل الفضاء العام بطرق غير مشروعة.

مضيفا، أنه تم الاتفاق على إعطاء مستغلي الفضاء العام فرصة حتى ينتقلو، أما بالنسبة للأمور المتعلقة بالصحة والنظافة العامة فلن يكون هناك فرصة ولكن رادع فوري وإجراءات حاسمة للإزالة الفورية.

مؤكدا أن حملة إزالة المخالفات ليست فقط ببنغازي ولكن ستغطي كافة ربوع الوطن . داعيا كافة فروع الجهاز للانطلاق لبدء الحملة.