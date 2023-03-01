الليبي للاستشعار عن بعد يبحث تفعيل الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي

العنوان – طرابلس

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن مدير عام المركز التقى مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي لبحث تفعيل الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لفرع المركز لعلوم الزلازل.

وأوضح المركز أن اللقاء جاء بعد لقائهم برئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة و إعطائه الأولوية لتوريد أحدث التقنيات لتفعيل محطات الرصد و تطوير مركز المعالجة المركزي بمدينة غريان.

وأضاف أن استخدام تسجيلات الشبكة بعد عملها في أقرب وقت ستدعم صناع القرار وتسهل أماكن وطرق الإنشاءات الحديثة في بلادنا وفق معايير الكود الزلزالي الوطني.