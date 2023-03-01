“باتيلي” يناقش مبادرته لإجراء الانتخابات في 2023 مع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني، بعد تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه تبادل الآراء مع السني، مشيراً إلى ترحيبه بالالتزام المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في عام 2023 من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وأشار باتيلي إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، في حين يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.

فيما دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه عبدالله باتيلي وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة وساطاتهم السابقة لتجنب تكرار الأخطاء.

Trending بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023