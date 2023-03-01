الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة بمحطة تحويل غرب طرابلس

الوطن| رصد

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة بمحطة تحويل غرب طرابلس، وذلك ضمن جهود مجلس إدارة الشركة لتحسين مستوى أداء الشبكة، عبر استكمال مشاريع الطاقة الكهربائية.

وبينت الشركة أن أعمال الصيانة اشتملت على فك المعدات المعطوبة لاستبدالها بأخرى جديدة إثر وجود عطب في الخط العازل، مما سيتيح الفرصة لتمرير الأحمال من محطة غرب طرابلس إلى محطة الجنوب عقب الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع خط الجنوب الغرب “جهد 400 ك.ف”، الذي سينقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الغرب إلى الشبكة العامة، حيث تدار كافة الأعمال بواسطة شركة (GE) الأمريكية وشركة اليكتروثروت والشركة العامة للكهرباء تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.