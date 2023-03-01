اقعيم: كافة الأجهزة الأمنية تساند الحرس البلدي للقضاء على كل المخالفات ببنغازي

عقد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “فرج اقعيم”، اجتماعا مع مُدير جهاز الحرس البلدي اللواء”توفيق المسماري”، للتأكيد على تفعيل دور الحرس البلدي بقوّة وممارسة مهامه دون تهاون بدعم ومساندة الأجهزة الأمنية.

وشارك في الاجتماع، وفق بيان للوزارة، رئيس فرع الجهاز ببنغازي عميد “فرج العقوري” ، حيث أصدر “اقعيم” توجيهاته بزيادة الرقابة والمتابعة لاِختصاصات الجهاز على رأسها التفتيش على المحال التجارية والسلع والبضائع غير الصالحة، بالإضافة إلى ميناء بنغازي البحري والتعميم على المحاجر وشاحنات الوقود المركونة داخل الأحياء السكنية؛ للاِنتقال إلى ضواحي المدينة في مدة أقصاها 15/3/2023م لما تشكّله من ضرر بيئي وخطورة على المواطنين، والتعميم أيضًا على معارض السيارات التي تستغل الأرصفة والفضاءات العامة.

وأكد وكيل الوزارة أن كافة الأجهزة الأمنية ستكون مساندة لجهاز الحرس البلدي خلال أدائه مهامه، مشددًا على ضرورة متابعة إجراءات القفل للمحال المخالفة، واِتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدّ أي تجاوزات تصدر عن أعضاء الجهاز في حالة إساءتهم لاستخدام سلطاتهم؛ لضمان حماية المواطن من أي ظلم قد يقع عليه.