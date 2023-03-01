بوراص: خطة “باتيلي” لم تتضمّن آليات لنجاح الانتخابات في ظل وجود حكومتَين

أكدت عضو مجلس النواب “ربيعة بوراص”، أن إحاطة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لامست واقع العلاقات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأضافت “بوراص” في تصريحات صحفية، أن المبادرة الأممية طرحت الحل الأقرب لوضع مقاربة دستورية لإنهاء أزمة الشرعية، والمضي قدما في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية..

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن، هذا الطرح أثّر في القرار الليبي الذي من المفترض أن يصدر من مجلسي النواب والدولة لمعالجة المسار الدستوري والنقاط الخلافية على خلفية المترشحين للانتخابات القادمة..

كما أشارت إلى أنه، لم تتضمّن خطة المبعوث الأممي، آليات لنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجاحها في ظل وجود حكومتَين وأجهزة رقابية ومؤسسات مالية متآكلة..