بدر الدين التومي يبحث في ألمانيا ملف اللامركزية والحوكمة الإدارية

عقد وزير وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “بدر الدين التومي”، اجتماعا في دولة ألمانيا مع مسؤل العلاقات الدولية بمجلس نواب الولايات الاتحادية البوندسرات “كلوز ديتر كوجل”، وذلك ضمن الاجتماعات التي يجريها بألمانيا بشأن ملف اللامركزية والحوكمة الإدارية.

وشارك في الاجتماع، حسب بيان للوزارة، وكيل وزارة الخارجية “عمر كتي”، وتم خلال اللقاء التعرف على طبيعة عمل هذه المؤسسة الألمانية التي تعتبر فريدة من نوعها من حيث دورها التشريعي الداعم لمصالح الجماعات المحلية والذي يعتبر صمام أمان للامركزية الإدارية.

وأضاف البيان، أنه تأتي أهمية هذه الزيارة للاستفادة من التجربة بما يسهم في تطوير المجلس الأعلى للادارة المحلية وبما يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة.