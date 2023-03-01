المسماري يكشف عن عودة قوية للحرس البلدي وسط بنغازي

الوطن| رصد

أعلن رئيس جهاز الحرس البلدي بوزارة داخلية الحكومة الليبية اللواء “توفيق المسماري”، عن انطلاق حملة أمنية موسعة في مدينة بنغازي خلال يومين، لضبط الظواهر السلبية في المدينة والقضاء عليها، دون وضع إطار زمني لها إلى أن تنجح في مهمتها، مشيراً إلى أن الحملة ستنطلق لجميع فروع الجهاز في المدن الليبية كافة.

اللواء المسماري وفي تصريح تلفزيوني له رصده موقع الوطن، أوضح أن الحملة جاءت على خلفية اجتماع أمني للوزارة مع وكيلها، أفضى إلى تسيير دوريات راجلة ومتحركة، حيث سيتم توزيع المدينة على الدوريات، التي ستستهدف بدورها الفضاء العام فيها من أنشطة صحية وتجارية وخدمية وغيرها لضبط المخالفات.

هذا ولفت إلى أنه سيتم إعطاء مهلة لأصحاب الأعمال التي يمكن الانتظار حتى تصويب أوضاعها، بينما أشار إلى أن المخالفات التي لا يمكن الانتظار بخصوصها لن يتم إعطاء أصحابها أي مهلة وسيتم ضبطها مباشرة، خاصة إذا كانت تتعلق بصحة المواطن والخدمات التي تلامس حياته مباشرة.

بدوره دعا اللواء المسماري مدراء الفروع كافة للاضطلاع بدورهم وتسخير قدراتهم لإطلاق حملات أمنية على غرار حملة بنغازي.