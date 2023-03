فرج: الوقت مبكر للحكم على مبادرة باتيلي وإمكانية تطبيقها

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن المبعوث الدولي كما ذكر في إحاطته وفي أكثر من مناسبة أنه كان يتواصل مع كل الأطراف الليبية، سواء مجلس الدولة أو النواب أو الأطراف السياسية والمنخرطة في العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة لتواصلاته مع باقي الدول، ولكن كتنسيق مباشر مع مجلس الدولة لا يوجد هناك تنسيق مباشر في هذه الإحاطة.

فرج قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن الإحاطة التي طرحها عبد الله باثيلي ليست فيها أي مفاجأة، وكل ما ورد فيها معروف وتم الحديث عنه ولا تتضمن أي أمر جديد إطلاقًا.

وأضاف: “موقف مجلس الدولة من هذه المبادرة، هناك تباين في الآراء ولم يصدر المجلس حتى الآن أي بيان أو موقف تجاه هذه المبادرة، أعتقد الخميس القادم سيكون هناك جلسة، لكن الإحاطة ليس بها أي مفاجأة ويبدو أن هناك قبولًا دوليًا مع تحفظ روسيا ونستطيع معرفة ثقلها وما تستطيع القيام به”.

وأشار إلى أنه من الواضح أن كل شيء معلن وليس سريًا، لافتًا إلى أن اجتماع 3+2 مع المبعوث وما تم تداوله وتسريبه هو ما تم في إحاطة باتيلي دون أي جديد.

كما استطرد خلال حديثه بالقول: “نحن ومجلس النواب لم نستطع التوصل لتوافق يصل بنا لإجراء انتخابات، إلى متى ينتظر الليبيون؟ أصبح ليس هناك إلا أن يتولى الأمر المبعوث الدولي بحكم عمله تحت مظلة دولية، النتائج لرؤية باثيلي لأهمية تتعلق بكيفية معايير تشكيل أعضاء أطلق عليها الهيئة الرفيعة”.

واعتقد أن الوقت مبكر من حيث الحكم على المبادرة ومن حيث إمكانية تطبيقها؛ لأن هناك تفاصيل لم تظهر بعد، مؤكدًا ضرورة إدراك بأن البلاد تمر بمرحلة تتطلب شراكة وطنية حقيقية وبإدارة الأزمة لن يتم الوصول لحل.

ونوّه في الختام إلى أنه في ظل عدم وصول المجلسين لاتفاق وتفاهم لا بد من فتح الباب أمام مبادرات المجتمع الدولي؛ لأن البلاد جزء منه بالنهاية.

