الطقس في ليبيا.. انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال غدا

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب الليلة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال غدا، وتراوحها بين 28 و33 درجة.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار خفيفة الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء يوم الجمعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية على معظم المناطق وتسجل انخفاضا غدا.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق.

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وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 20 و22 درجة مئوية، وتسجل بين 28 و32 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتتراجع على معظم المناطق غدا.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 26 و29 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 31 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من الغد.