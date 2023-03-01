الميهوب: باتيلي سيُدخل ليبيا في نفق مظلم

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، إن “المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية، وهو ما يضع إشكالية معقدة حول الحكومة التي يمكنها الإشراف على الانتخابات”.

وشدد الميهوب، في تصريح رصده موقع “الوطن” على أن الجانب الأمريكي يدعم أي مسار وأي خطوة من شأنها إنهاء الحضور الروسي في المشهد الليبي بأي شكل، وأن دعم مقترح باتيلي مبني على هذا التوجه”.

وأكد الميهوب أن “المبادرة التي تقدم بها المبعوث مرفوضة بشكل كامل، خاصة أن ما تحدث عنه بتشكيل لجنة من المؤسسات المدنية والنخب لإعداد قاعدة دستورية “غير واقعي”، وهو المسار نفسه الذي انتهجته ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام بشأن ليبيا، في السابق وفشل”.

وبحسب الميهوب فإن باتيلي ذاهب باتجاه تجاوز مجلس النواب، وتعميق الانقسام المؤسسي ودخول البلاد في نفق مظلم.