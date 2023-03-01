الطرابلسي يشارك في دورة مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

أخبار ليبيا 24

وصل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، العاصمة التونسية، أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيعقد اليوم الأربعاء بديوان الأمانة العامة للمجلس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الطرابلسي كان في استقباله وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والقائم بأعمال السفارة الليبية في تونس، وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتنعقد الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما سيحضر الدورة الـ 40 اتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.