لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعلن البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية درنة

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الإثنين، البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية درنة.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية، أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، للبلدية، وذلك تلبية لطلب مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة.

ووجه رئيس اللجنة، تعليماته في تنفيذ المشاريع الخدمية، المتمثلة في حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف وفتح مسارات الطرق داخل المدينة، وصيانة الانارة العمومية والمدارس وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة بالإضافة إلى معالجة إشكالية تكدس القمامة والنفايات بالمدينة، وأعمال جمع ونقل مخلفات الحرب على الإرهاب.