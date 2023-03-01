المشري لـ”تليفزيون سوريا”: ليبيا ترفض التطبيع مع بشار وسنحاسب “المنقوش

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الثلاثاء، إن بلاده ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري “الذي مارس أعمالا انتقامية بحق شعبه”.

وأضاف، في لقاء مع تلفزيون سوريا، “إن ليبيا لن توافق بأي شكل على عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ونرفض اعتبار بشار الأسد ممثلاً للسوريين وقد ارتكب أفظع الجرائم بحقهم”.

وتابع: “هناك موجة تطبيع مع النظام مرتبطة بعوامل ومتغيرات دولية”، وأن زيارة دول المنطقة لنظام الأسد عبارة عن “زلزال فوق الزلزال”.

وبيّن المشري أنه “لا يوجد من الشعب الليبي أي متعاطف مع نظام الأسد”، مؤكداً أن اتصال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية النظام فيصل المقداد “أمر مرفوض وسنتخذ إجراءات بحقها”.

وذكر رئيس المجلس أن عشرات آلاف السوريين ماتوا على يد نظام الأسد، و”الأولى التعاطف مع السوريين الذين قتلهم النظام وارتكب بحقهم عشرات المجازر”.