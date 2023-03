العرادي: مقترح باتيلي ومخرجاته بحاجة إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

ليبيا – قال عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أطلق رصاصة الرحمة على مجلسي النواب والدولة، لكن ربما العكس أكثر احتمالًا.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الوصول إلى حل عبر المتردية والنطيحة (حاشى البعض) أسرع من مقترح باتيلي، وذلك لأن مقترح الأخير ومخرجاته بحاجة إلى قرار ملزم من مجلس الأمن، وهذا بعيد الاحتمال في ظل التشكيك الروسي”.

ورأى أن الحل عبر مجلس النواب والدولة عسير، ولكنه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا ستحاولان الضغط على المجلسين لتفادي مسار باتيلي الذي لا يبدو أنه مدعوم من الدولتين وأمريكا ليس لديها مانع في هذا أو ذاك،على حد تعبيره.

