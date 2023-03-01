بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 01 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 01 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتكاثر السحب هذه الليلة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، وتسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على معظم مناطق شمال ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار خفيفة هذه الليلة وصباح الغد علي بعض المناطق.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة تنشط مساء يوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ على اغلب المناطق وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الاخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد شمالية غربية معتدلة إلى نشطة احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-22)مْ ،وتسجل اليوم مابين(28-32)مْ على اجدابيا وجالو والجغبوب ، و تتراجع علي أغلب المناطق يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26- 29)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-33)مْ ، وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:34).