لجنة إعادة الإعمار والاستقرار  تطلع على أعمال البنية التحتية وتوصيل الكهرباء ورصف الطرق ببلدية القبة

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، جولة تفقدية لبلدية القبة، وذلك للاطلاع على أعمال البنية التحتية وتوصيل الكهرباء ورصف الطرق بالبلدية.

ووجه رئيس اللجنة، تعليماته المباشرة في تنفيذ كافة المشاريع، المتمثلة في حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف وفتح مسارات الطرق داخل المدينة، وصيانة الانارة العمومية والمدارس وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة.

هذا وقد أصدرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعليماتها بالبدء في مشروع تنفيذ ازدواج طريق مدخل مدينة امساعد حتى بوابة السلام في منفذ امساعد البري.