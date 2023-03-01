وهيبة: فريق استكمال القاعدة الدستورية يجب أن يكون عدده محدودا

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس يُرحب ويشجع كل ما من شأنه تمكين الليبيين من الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وهيبة قولها: “أن الرئاسي يرى أن أي فريق يمكن تشكيله في هذا الوقت الراهن لكي يستكمل إنجاز القاعدة الدستورية ينبغي أن يكون فريقا ذو طبيعة فنية مكون من خبراء وأن يكون محدود العدد، ومهامه مقتصرة على استكمال القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حتى نهاية إبريل”.

وتابعت: “أقول نهاية إبريل حتى يبقى هناك وقت كاف للمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير للانتخابات قبل نهاية العام”.

وقالت وهيبة: إن المجلس الرئاسي “يثني على جهود المبعوث الخاص للأمين العام ولقاءاته الأخيرة داخل وخارج ليبيا ودعم البعثة الأممية المهم لمسار المصالحة الذي نعمل عليه منذ أشهر”.

وأضافت: “من منطلق التمسك بالملكية الليبية للقرار في أي عمل ذي طابع سيادي، فمن الضروري وجود قيادة وطنية ليبية تُكسب أي فريق أو مبادرة الطابع المحلي والقيادة المحلية، والمجلس الرئاسي مستعد للتعاون والعمل مع البعثة الأممية، لكي يكون هناك قرار ليبي في تشكيل فريق يقود مهمة استكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية”.

وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام قالت وهيبة: “إذا كان هناك إرادة ورغبة حقيقية بالانتخابات استجابة لرغبة الشارع، فالوقت يكفي، وهناك عدة عوامل تساعد على إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام أولها هو إجماع الشارع على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل بعض العراقيل التي حالت سابقا دون إجراء الانتخابات، وما إن كانت تهدد المقبلة”.

وأوضحت نجوى وهيبة أن العقبة الأبرز هي استكمال القاعدة الدستورية وفقا للمحددات التي يتحدث عنها الرئاسي والتي يمكن حسمها قبل نهاية إبريل.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الاثنين الماضي، “إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023”.

وقال باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: “قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، ومشائخ القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب”.