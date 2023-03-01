عون يبحث مع منظمة “أوبك” المواضيع المتعلقة بقطاع النفط

العنوان-طرابلس

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم فيصل الغيص، كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة، وذلك بدعوة من عون.

وأعلنت وزارة النفط والغاز وصول الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس؛ حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي وزير النفط والغاز محمد عون.

وانخفض إنتاج النفط الليبي حوالي 10 آلاف برميل خلال فبراير الجاري، مع جمود مشروعات النفط المحلية وانتعاش الإنتاج في دول أفريقية، ما أفقد ليبيا موقعها في قائمة الدول الأفريقية المنتجة للذهب الأسود، لتصبح الثالثة بدلًا من الثانية، المركز الذي احتلته في ديسمبر الماضي.