بوفايد: من المهم أن يكون صف الوطنيين متماسكًا لإبعاد مخاطر العسكرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إنه إذا توحد صف القوى المدنية والعسكرية الوطنية مع مقترح عبد الله باتيلي قد يكون مخرجا مجديًا للأزمة في ليبيا.

بوفايد لفت في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه من المهم أن يكون صف الوطنيين متماسكًا ويفرضوا وجهة نظر عادلة بإبعاد مخاطر العسكرة والدكتاتورية مقابل التعهد بالقبول بنتائج الانتخابات.

وأشار إلى أن القوانين الليبية النافذة تكفي لتجنب أي محاولات لتمكين العسكر شرط أن تكون هناك دائرة خاصة بالطعون ويكون مكانها بمدينة محايدة كغدامس.

واعتبر أن متصدري المشهد رئيسي مجلسي النواب والدولة انتهى دورهما ولن يشاورهما أو حتى يستمع إليهما أحد.

