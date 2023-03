بحث وزير النفط و الغاز محمد عون مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط و الغاز، باعتبار أنّ ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسين داخل المنظمة .

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الأمين العام لأوبك تلبية لدعوة وزارة النفط الغاز، وفق ما أفادت به الوزارة في بيان مقتضب.

ووفقا للتقرير الشهري لمنظمة أوبك، فقد تصدرت ليبيا القائمة الإفريقية في إنتاج النفط بـمليون و163 ألف برميل يوميا، تلتها أنغولا بـمليون و67 ألف برميل، ثم الجزائر بـمليون و60 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بـمليون و24 ألف برميل يوميا.

وكانت منظمة “أوبك” قد استثنت ليبيا من قرار خفض الإنتاج في الدول المصدرة بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتعتبر ليبيا عضوا مهما في منظمة أوبك التي تضم عددا من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويعتبر الهدف الجامع لهذه الدول هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، لضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط. واستمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة؛ وضمان جني أرباح عادلة للبلدان المستثمرة في هذه الصناعة.

المصدر: وزارة النفط والغاز+ قناة ليبيا الأحرار

The post بعد إعلانها تصدر ليبيا للقائمة الإفريقية في إنتاج النفط.. أمين عام “أوبك” في طرابلس لبحث قضايا النفط والغاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار