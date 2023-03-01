ليبيا.. إطلاق سراح مدير أمن سابق بعد اختطافه على يد مجموعة مسلحة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن شحات إطلاق سراح مدير الأمن السابق بالمدينة محمد فرج الحاسي، اليوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من اختطافه على يد مجموعة مسلحة في طرابلس.

وبحسب بيان نشرته صفحة مديرية أمن شحات الواقعة شرقي ليبيا، فإنه “بناء على الاتصالات الواردة من قبل الحاسي لأهله وأصدقائه، فإنه أكد إطلاق سراحه، وهو الآن بخير وصحة جيدة”.

وكانت المديرية أكدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء اختطاف الحاسي على يد مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس، موضحة عبر حسابها على “فيسبوك”، أنه “بحسب المعلومات الواردة فإن المختطفين اقتادوا الحاسي إلى جهة غير معلومة”.

وحملت مديرية أمن سمات مسؤولية الخطف للأجهزة الأمنية في طرابلس، مطالبة بضرورة إطلاق سراح الحاسي فورا وتقديم الجناة للمحاكمة.