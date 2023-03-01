ليبيا الان

الشركسي: الدول الكبرى اتفقت على إجراء الانتخابات في 2023

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن الدول الكبرى اتفقت مع طرح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 2023.

وأضاف الشركسي أن باتيلي سيواجه عدة إشكاليات في خطته عند تجاوز المجلسين، من ضمنها عدد اللجنة والممثلين فيها، ومن يمثلون وكيفية عملها.

ولفت إلى أن هذه العوامل كانت أحد الإشكاليات التي حدثت في ملتقى الحوار السابق، إذ لم يكن للمبعوث إجابات دقيقة حولها.

وأكد الشركسي أن البعثة الأممية قد تتجه لتغيير الحكومة، بمجرد الانتهاء من القوانين والقاعدة الدستورية، حال عزم الدبيبة المشاركة في الانتخابات.

الوسوم

#عبدالله باتيلي أحمد الشركسي الانتخابات ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك