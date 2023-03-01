حزب القماطي: نحن أصحاب المصلحة في الانتخابات وعلى البعثة الأممية التوقف عن تجاهلنا

أعلن ما يسمى بـ«حزب التغيير»، الذي يقوده جمعة القماطي، أنهم أصحاب المصلحة في الانتخابات، مطالبا البعثة الأممية التوقف عن تجاهلهم، بحسب تعبيره.

وقال الحزب في بيان صادر عنه: “تابع حزب التغيير باهتمام، الإحاطة التي قدّمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 27 فبراير 2023، ونرى أن ما تضمّنته هذه الإحاطة من أفكار قد يُشكّل فرصة سانحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وتجديد الشرعية السياسية في ليبيا”، وفقا لوصفه.

وأضاف البيان “يجب أن تكون الملكيّة ليبية خالصة في تكوين اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى، التي أعلن عنها المبعوث الأممي، إضافة إلى ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في المشاورات، وتوقف البعثة الأممية عن تجاهل الأحزاب؛ لما لها من مصلحة في إجراء الانتخابات، وباعتبارها ركيزة أساسية لبناء نظام سياسي مدني ديمقراطي، تم تفويض البعثة لمساعدة الشعب الليبي في الوصول إليه”، على حد قوله.

وتابع “لابد أن يتضمن قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظام القوائم الحزبية؛ حتى لا تكون مخرجات الانتخابات ضعيفة، تعود سلبًا على أداء البرلمان كما نتج عن انتخابات 2014″، بحسب حديثه.