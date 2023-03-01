نقابة الصيادين بسرت تقدم دعم ومساعدات لأصحاب قوارب الصيد البحري

وزعت نقابة الصيادين بسرت مساعدات ضرورية كدعم للصيادين أصحاب قوارب الصيد البحري للقيام بواجباتهم في هذه المهنة.

وقال عضو لجنة نقابة الصيادين بسرت الرايس محمد على ابريقي، أن المساعدات التي قدمتها النقابة كدعم للصياد تمثلت في خزان وقود سعة 22 لتر، عدد اثنين قفازات خاصة بالعيادة، عدد اثنين طوق نجاة في البحر، وعدد اثنين قبعة للحماية من أشعة الشمس، وعدد اثنين بدلة صيد كاملة بالحذاء، وجهاز كشف أعماق، وجهاز تحديد الموقع GPS، وصندوق سنار يحوي ألف سنارة للصيد، وعدد تسع كشافات كهرباء حجم متوسط وحريرة صيد وزن خمسة كيلو جرام.

وأوضح عضو نقابة صيادي سرت، أن عدد الصيادين الذين استفادوا من هذا الدعم الذي قدمته نقابة الصيادين بسرت خمسة وأربعون صياد صاحب قارب صيد يعمل بسرت.

وأشار إلى أن هناك دعم أخر يتمثل في توفير مصنع ثلج وعدة إنقاذ.