قزيط لـ باتيلي: ما هي القوة أو الإرادة الدولية التي سترغم الأطراف الليبية على قبول القوانين الانتخابية؟

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط موجهًا حديثه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن المشكلة ليست في حياكة نسيج للقوانين الانتخابية.

قزيط أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المشكلة الحقيقية في أن هذه القوانين هل ستكون مقبولة من أطراف الصراع التي تتمترس وراء السلاح ووراء مصالحها.

وتابع: “صياغة قوانين الانتخابات لا تحتاج إلى لجنة أممية، فأي كلية للقانون في أصغر مدينة ليبية ستنجز هذه القوانين، لكن هل ستكون توافقية ويرضخ لها أطراف الصراع؟”.

كما أضاف متسائلًا: “ما هي القوة أو الإرادة السياسية الدولية التي سترغم الأطراف الليبية المتنمرة التي أفشلت كل المحاولات للوصول للانتخابات على قبول هذه القوانين؟”.

